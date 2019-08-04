Москва вошла в топ-50 студенческих городов мира

Рейтинг лучших студенческих городов мира составлялся экспертами в соответствии с несколькими критериями.

Среди наиболее значимых показателей — число ведущих университетов, заинтересованность работодателей в молодых специалистах, финансовая доступность инфраструктуры, качество жизни, а также разнообразие студенческого состава. С учетом ответов более 87 тысяч учащихся Москва заняла 34-е место в мире и первое — среди городов Восточной Европы.

— С точки зрения высшего образования наша столица — город уникальный, — утверждает директор Института развития образования Ирина Абанкина. — Здесь сосредоточены более сотни государственных вузов и еще примерно столько же — частных. Разнообразие предоставляемых программ и возможностей за счет как средств бюджета, так и платных ресурсов, открывает перед молодежью массу уникальных возможностей.

Очень многое за последние годы было сделано для восстановления общежитий, предлагающих временное жилье иногородним и иностранным студентам. Четырнадцать зданий в Российском университете дружбы народов, пятнадцать тысяч мест в Московском государственном университете имени Ломоносова, расселение почти 75 процентов учащихся Московского физико-технического института — и даже при этих показателях инфраструктура студенческих кампусов продолжает ежегодно расширяться.

— Доля иностранных студентов в Москве — самая высокая по всей России, — добавила Ирина Абанкина. — Неограниченные возможности трудоустройства и участия в разного рода проектах дают неоценимый опыт студенческой жизни. Стоит отметить и развитие городской среды, наличие определенных льгот и скидок для учащихся, а также массу культурных проектов и спортивных мероприятий для молодежи.

Напомним, что студенты, аспиранты и ординаторы очной формы обучения могут оформить специальную карту москвича, гарантирующую льготный проезд на общественном транспорте, ряд услуг в библиотеках и скидки более чем в 7500 точках торгово-сервисной сети города.

Кстати, в рейтинг лучших студенческих городов мира также вошли: Лондон, Токио, Мельбурн, Мюнхен, Берлин, Монреаль, Париж, Сеул и Торонто. Из российских мегаполисов в сотню выбились Санкт-Петербург, Томск и Новосибирск.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Святицкая, руководитель сайта для молодых специалистов CAREER.RU:

— В Москве сконцентрировано большинство вакансий для молодых специалистов — порядка десяти процентов всего российского рынка. Сосредоточение ведущих вузов, огромного количества как российских, так и международных компаний и головных офисов делает город крайне привлекательным для молодежи. Начинающим специалистам найти работу очень легко. Можно даже за партой университета в мобильном телефоне изучить вакансии и тут же отправить резюме. И работодателей такой способ вполне устраивает.

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