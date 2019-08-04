Каких специалистов в Москве ждут массовые сокращения

ВНИИ труда определил наименее востребованные профессии. Это учителя средней школы, бухгалтеры и юристы. Ученые проанализировали данные Росстата по спросу на работников со стороны крупных и средних организаций.

Как выяснилось, на рынке труда нет потребности в среднем юридическом персонале в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности.

У работодателей нет вакансий и для среднего персонала художественных галерей, музеев и библиотек. Иными словами, штат сотрудников предприятий и организаций в целом укомплектован.

Также не особо дефицитны профессии продавцов и охранников. Хотя в этих сферах вакансий довольно много. А вот кого не хватает, так это квалифицированных кадров в сельском и лесном хозяйстве, рыбоводстве и рыболовстве.

— Я не удивляюсь сложившейся ситуации. В сложной экономической ситуации наиболее востребованными становятся специалисты, способные приносить компании деньги. То есть прямо и непосредственно увеличивать ее доходы, — пояснил кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Сейчас в России — спасибо санкциям и дорогому доллару — возрождается сельское хозяйство. Зайдите в любой магазин: большинство продуктов — российские. В последние годы у нас появились огромные агрохолдинги. Неудивительно, что очень востребованы, например, агрономы, а также специалисты, отвечающие за производство молока и мяса. То же самое касается рыболовства и рыбоводства.

Эксперт привел простой пример: до санкций большую часть красной рыбы Россия закупала в Норвегии. Теперь эта страна под санкциями. И что же? Лосось, например, закупив норвежское оборудование, стали выращивать в Баренцевом море — под Мурманском.

— Другой вопрос, что рыбоводство у нас никогда не было особо развито, поэтому специалисты действительно очень нужны, — пояснил Виктор Кудрявцев.

Что же касается профессий не востребованных, то, по мнению экспертов, некоторые из них скоро вообще исчезнут.

— В ближайшие три-четыре года не станет бухгалтеров, — убежден операционный директор Global Finance Дмитрий Некрасов. — За это время завершится автоматизация ввода первичных документов — счетов-фактур и актов. Автоматизацией этого процесса сейчас занимаются многие IT-компании, но пока на исправление ошибок уходит столько же времени, сколько понадобилось бы на ручной ввод: программы сыроваты. Но они совершенствуются.

Первыми под сокращения попадут бухгалтеры Москвы — самого «продвинутого» города. Глава Сбербанка Герман Греф, например, заявил о намерении сократить 31,5 тысячи бухгалтеров. В том числе — в столице.

СПРАВКА

По данным ВНИИ труда, самые популярные в России профессии у женщин — продавец и администратор. У мужчин — водитель и охранник. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что в России сформировалось постиндустриальное общество, где больше всего развивается экономика услуг.

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