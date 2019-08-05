Британский подросток оказался парализован из-за загадочной болезни
Британские медики не смогли поставить диагноз юноше, которого парализовало из-за загадочной болезни.
Зимой прошлого года Валентино Эродоту 16-ти лет, который проживает в пригороде Лондона, стал чувствовать резкие боли и жжение в области грудной клетки. Позднее он стал испытывать трудности при движении. Затем подросток лишился возможности ходить и стал передвигаться на инвалидной коляске.
Сначала врачи решили, что виной всему гастрит и начали лечить его от этой болезни. А позже медики обнаружили у пациента синдром хронической усталости и глютеновую атаксию. Тем не менее лечение не помогло улучшить состояние молодого человека.
Томография и анализ крови не помогли определить, что за болезнь обездвижила юношу и приковала к инвалидной коляске. Семья подростка потратила уже 35 тысяч фунтов стерлингов, — около 2,7 миллиона рублей, — чтобы найти врача, способного вылечить Эродоту от загадочной болезни.
Известно, что родители не отчаиваются и возлагают надежды на генетическое тестирование и осмотры у ревматолога и иммунолога. Об этом сообщает Daily Mail.
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