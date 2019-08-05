Качество образования в МГУ признали одним из лучших в мире
Центр всемирного рейтинга университетов внес Московский государственный университет имени Ломоносова в число 100 лучших в мире по качеству образования. Об этом проинформировали в пресс-службе «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня».
— Московский государственный университет занял 95-е место в мире по качеству образования, 348-е место по востребованности выпускников на рынке труда, 174-е место по качеству научно-преподавательского состава и 249-е место по уровню научной деятельности, — указано в сообщении.
Кроме того, сообщается о внесении 19 российских университетов в список двух тысяч лучших университетов мира за 2019-2020 год. Впервые в топ-1000 попали Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Томский государственный университет.
Всемирный рейтинг составляется по оценке семи надежных и объективных показателей, каждый из которых имеет собственные устоявшиеся критерии измерения. Результатам, публикуемым Центром всемирного рейтинга университетов, доверяют студенты и преподаватели со всего мира, передает РИА Новости.
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