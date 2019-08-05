Политолог рассказал, почему Порошенко и Кличко покинули Украину
Политолог Владимир Джаралла в комментарии Nation News предположил, почему Петр Порошенко и Виталий Кличко уехали из Украины.
Мэр Киева Виталий Кличко покинул страну 4 августа. Об этом сообщила украинская журналистка Ирина Каспарова, опубликовав в социальных сетях фото с политиком, сделанное на борту самолета.
Ранее Кличко был вызван на допрос в Государственное бюро расследований, которое ведет дело о незаконных действиях при заключении договоров аренды земли.
Сообщается, что Кличко мог отправиться в Анталью, передает Newinform.
На прошлой неделе бывший президент Украины Петр Порошенко также уехали из страны, в настоящее время он находится в Турции.
Владимир Джаралла назвал свою версию отъезда политиков.
— Если перед нами вариант, что и Петр Порошенко, и Виталий Кличко покинули Украину потому, что боятся преследования, то это означает, что за этим стоит не команда Зеленского, а кто-то другой, намного более серьезный. Именно он провел эту систему переговоров и настоял на том, чтобы они покинули страну, — отметил эксперт.
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