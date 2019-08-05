Крупнейшие банки мира усилили меры по борьбе с коррупцией
Самые крупные банки мира начали увеличивать количество сотрудников в подразделениях, где для борьбы с отмыванием денежных средств используются новые технологии и искусственный интеллект.
Теперь доля работников, занимающихся расследованием финансовых преступлений, достигает трех процентов от общей численности работников американских и европейских кредитных учреждений. Данную информацию передает Bloomberg.
Отмечается, что в банках увеличилось не только количество специалистов, борющихся с отмыванием денег. Теперь организации стали проводить антикоррупционные проверки в ежегодном режиме. Ранее подобные мониторинги организовывались один раз в три–пять лет.
Агентство уточняет, что меры по борьбе с отмыванием денег будут усиливаться. Количество сотрудников, которые работают на выявление коррупционных схем, увеличат.
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