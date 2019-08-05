Заключительные дни фестиваля «Органные вечера в Кускове» посвятят Баху
Фестиваль «Органные вечера в Кускове» завершится в августе. Заключительные дни будут посвящены творчеству Баха. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов фестиваля.
7 августа мероприятие будет основано на необычном дуэте гитары и органа. На концерте выступят гитаристка Екатерина Пушкаренко и органистка Мария Моисеева. 10 августа гости фестиваля смогут услышать версию «Гольдберг-вариации» Александра Кускова.
Кроме того, на фестивале выступят европейские музыканты. Их исполнение можно будет услышать 14 августа. Среди солистов — руководитель брюссельского камерного оркестра Mind Speller скрипач Тигран Майтесян из Бельги и органистка рижской церкви святого Павла Елена Привалова-Эпштейн.
Музыка сразу двух поколений Бахов зазвучит в Кускове 17 августа. В частности, на концерте можно будет услышать произведения Карла Филиппа Эммануила Баха, чья слава при жизни намного превосходила известность его отца.
21 августа солистка Литовского и Латвийского оперных театров Анастасия Лебедянцева и российская органистка Олеся Кравченко представят программу, в которой удивительно органично соседствуют сочинения разных стран и времен. Концерт откроется музыкой эпохи барокко и продолжится русской музыкой. Спустя три дня в Кускове выступит вокальный ансамбль «Интрада».
Заключительный концерт органного фестиваля состоится 31 августа, сообщает РИАМО.
Ранее сообщалось, что в столице открылся международный музыкальный фестиваль GNESSIN AIR. Выступления продлятся музыкантов из России и других стран продлятся 11 дней.
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