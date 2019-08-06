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Ученые открыли новый метод лечения рака поджелудочной железы

Татьяна Плотникова
• 02:13 • 6 августа 2019
Исследователи полагают, что находятся на верном пути к созданию эффективного средства от агрессивной формы рака поджелудочной железы
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Исследователи полагают, что находятся на верном пути к созданию эффективного средства от агрессивной формы рака поджелудочной железы
Фото: Сергей Киселев / АГН "Москва"

Специалисты из австралийского Университета Кертина предложили новый подход к лечению агрессивной формы рака поджелудочной железы, устойчивой к традиционной химиотерапии.

К открытию нового метода привело обнаружение в раковых клетках аденокарциномы протоков поджелудочной железы белка, непосредственно влияющего на рост злокачественного новообразования. Если блокировать данный белок, можно прекратить рост опухоли, выяснили ученые.

Делать это предлагается при помощи препарата сулиндак. Испытания с участием лабораторных мышей подтвердили эффективность метода: развитие рака поджелудочной железы при такой терапии существенно замедляется.

Ценность нового метода и в том, что пресловутый белок вызывает устойчивость организма к другим формам химиотерапии. Исследователи полагают, что находятся на верном пути к созданию эффективного средства от агрессивной формы рака поджелудочной железы, сообщает ТАСС.

Ранее Минздрав назвал виды рака, вызывающие больше всего летальных исходов в России. Самым опасным признан рак поджелудочной железы.

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