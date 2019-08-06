Израильские ученые разгадали тайну появления моря под пустыней
Израильские ученые из Университета имени Бен-Гуриона провели исследование огромного естественного резервуара воды, который находится под пустыней Негев. Возраст подземных вод оценивается в несколько сотен тысяч лет.
Специалисты изучили содержание изотопа криптона и изотопа водорода, содержащихся в образцах воды из скважин. По результатам анализа воды, выяснилось, что ее возраст может достигать 1,5 миллиона лет.
Ученые определили, что водоносный горизонт образовался благодаря двум притокам. Один из них существовал 38 тысяч лет назад, а другой — 360 тысяч лет назад.
Появление позднего притока специалисты объяснили средиземноморскими циклонами в период Максимума последнего оледенения.
Ранний приток, по их мнению, образовался при вторжении воздушных масс из тропических областей Атлантического океана.
Известно, что сейчас «море под пустыней» не пополняется. Это связано с тем, что уровень осадков слишком мал, чтобы увлажнить грунт более, чем на несколько сантиметров в глубину. Об этом сообщает Science Alert.
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