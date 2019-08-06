Минобороны назвало предварительную причину пожара на складе в Ачинске
Предварительной причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края стал человеческий фактор. Об этом рассказал замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
Он добавил, что точную причину сообщат следственные органы и прокуратура. Арсенал подлежит расформированию, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что детонация пороховых зарядов боеприпасов в селе Каменка Красноярского края прекратилась. На складе остается угроза взрыва отдельных снарядов.
Пожар на территории Ачинска произошел 5 августа в 13:00 по московскому времени. Число пострадавших достигло 12 человек.
В связи с ЧП местных жителей эвакуируют. Для них развернуты пункты временного размещения в районном центре и окрестных поселках.
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