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Минобороны назвало сроки ликвидации пожара на складе в Ачинске

Кирилл Николаев
• 09:07 • 6 августа 2019
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Фото: Скриншот с видео на Youtube

Саперы из Москвы разминируют в Красноярском крае склад с боеприпасами, на котором произошел пожар. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. 

По его словам, на место происшествия прибывают 70 специалистов Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ. Жителей пустят в дома только после обеспечения безопасности.

Дмитрий Булгаков добавил, что над тушением пожара будут работать десять самолетов Ил-76 и вертолеты. Ликвидацию возгорания должны завершить до конца дня, передает РИА Новости.

Пожар на территории Ачинска произошел 5 августа в 13:00 по московскому времени. Число пострадавших достигло 12 человек. В связи с ЧП местных жителей эвакуировали в пункты временного размещения.

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