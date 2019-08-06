Эксперт по фондовому рынку дал прогноз по курсу доллара
Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин спрогнозировал возможный рост курса доллара до 80 рублей.
По его мнению, российский валютный рынок будет реагировать на развитие ситуации с внешнеторговым противостоянием США и Китая, которое наносит серьезный ущерб мировой экономике и может негативно сказаться на глобальном нефтяном спросе.
Дмитрий Бабин считает, что в случае обострения внешнеторгового конфликта нефтяные котировки способны опуститься до 40 долларов. В этом случае американская валюта может подняться выше 70 рублей и даже превысить отметку в 80 рублей.
По словам специалиста, на данный момент такой сценарий маловероятен. Усиление антироссийских санкций сильно не повлияет на снижение рубля, передает «Российская газета».
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