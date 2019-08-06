Ректор МГУ назвал самый популярный факультет среди абитуриентов

Большинство абитуриентов в 2019 году выбрали для поступления механико-математический факультет Московского государственного университета. Об этом заявил ректор вуза Виктор Садовничий.

Уточняется, что в период приемной кампании в МГУ было подано почти 32 тысячи заявлений. Число заявлений на мехмат составило почти четыре тысячи. На экономический факультет выразили желание поступить около трех тысяч человек, на физический — чуть более двух тысяч.

Академик также отметил, что факультет государственного управления набирает популярность среди гуманитарных специальностей. Также студенты стали чаще выбирать естественно-научные специальности.

— Наблюдается процесс, когда естественные факультеты очень востребованы. Мне нравится такой процесс, потому что эти специальности гарантируют хорошую работу, — сказал Садовничий РИА Новости.

Ректор МГУ добавил, что средний балл ЕГЭ при поступлении в МГУ стал выше. В 2019 году у абитуриентов он составил 83,3 балла. Однако, по словам академика, у будущих первокурсников вуза этот показатель может дойти до 90 баллов.

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