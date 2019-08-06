Роспотребнадзор рассказал о влиянии вышек сотовой связи на здоровье
Специалисты Роспотребнадзора объяснили, что электромагнитное излучение и исходящие от вышек волны почти незаметны для человеческих органов чувств.
Ведомство получило запрос Роскомнадзора по поводу вреда от излучения вышек сотовой связи для здоровья. В ответ на него эксперты заявили, что, согласно российским государственным стандартам, работники сотовой станции обязаны исключать вредное для человека воздействие электромагнитных волн.
Помимо прочего, в Роспотребнадзоре сообщили, что вышки размещаются особым образом, чтобы свести к минимуму воздействие электромагнитных полей на организм человека. В целях безопасности здоровья россиян специалисты регулярно контролируют размещение станций сотовой связи и уровень их излучения. Об этом пишет «Рамблер».
Ранее стало известно, что федеральные дороги России обеспечат сотовой связью до конца 2024 года, а к концу 2019 года в Москве появится несколько зон 5G-сети.
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