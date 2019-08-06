Психолог раскрыла секрет длительных отношений

В своем блоге телеведущая Ксения Собчак поделилась секретом длительных отношений с партнером. Она считает, что нужно обращать внимание не на то, какими достоинствами обладает человек, а на его недостатки. Ведь когда влюбленность пройдет, все неприятные черты его характера будут раздражать еще сильнее. «Вечерняя Москва» поговорила с психологом Центра семейной терапии Татьяной Потемкиной, которая рассказала, каких правил стоит придерживаться человеку, чтобы выстроить длительные отношения с партнером.

— Основа длительных отношений — это умение договариваться, — говорит эксперт. — А также видеть проблему и ее обсуждать. Общаясь, мы стремимся отыскать нечто общее в наших взглядах на ту или иную проблему, и очень раздражаемся, когда не находим общий язык. Здесь важно, чтобы решение устраивало обоих: и как проводить свободное время, и кто отвечает за финансы и в каком объеме, и так далее. Запретных тем между партнерами быть не должно.

— А как вы оцениваете совет Ксении Собчак?

— С мыслью согласна, но я бы сформулировала ее несколько иначе. Когда мы видим, что человек, который рядом, — другой и думает иначе, то часто начинаем злиться и раздражаемся. Поэтому всегда важно уточнять, что именно имел в виду ваш партнер. Нужно все проговаривать, а не додумывать наедине. Считается, что если любишь человека, то понимаешь его без слов. Так вот, это не так! Мы не ясновидящие и не телепаты. Когда что-то в поведении партнера задевает — это нужно обсуждать. Но не во время ссоры, а еще, как говорится, на берегу, в формате спокойного диалога.

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