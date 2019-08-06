Победители международных школьных олимпиад будут получать премии в миллион рублей
Школьники, победившие на международных олимпиадах, будут получать премии в 1 миллион рублей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках визита в образовательный центр «Сириус».
— Уже в текущем году школьники, выигравшие медали на олимпиадах международного уровня по общеобразовательным предметам, а также тренеры этих команд, чего раньше не было, получат премии президента, в том числе победители, занявшие высшую ступень, — 1 миллион рублей, — заявил глава государства.
Он добавил, что за серебряные медали назначена премия 500 тысяч рублей, за бронзу — 400 тысяч.
Программа грантов президента для учащихся вузов, проявивших выдающиеся способности, будет расширена с 2020 года, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетил семинар юных хоккеистов в центре «Сириус».
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