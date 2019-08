Ленивая собака стала звездой Интернета

Пес отказался идти дальше во время прогулки. Соответствующее видео появилось в соцсети Twitter.

На кадрах видно, как собака улеглась посреди тротуара и не реагирует на призывы хозяйки идти дальше.

— Все не так плохо. Например, эта собака, которую я встретила вчера, не хочет идти гулять дальше. Она хорошая! — написала Стеф Хаберман, разместившая ролик на своей странице.

