Ленивая собака стала звездой Интернета
Пес отказался идти дальше во время прогулки. Соответствующее видео появилось в соцсети Twitter.
На кадрах видно, как собака улеглась посреди тротуара и не реагирует на призывы хозяйки идти дальше.
— Все не так плохо. Например, эта собака, которую я встретила вчера, не хочет идти гулять дальше. Она хорошая! — написала Стеф Хаберман, разместившая ролик на своей странице.
Not EVERYTHING is bad.— Steph Haberman (@StephLauren) 4 августа 2019 г.
Like this dog I met yesterday who did NOT want to walk anymore.
She is good! pic.twitter.com/ULPj6LKpvK
Девушка добавила, что видео набрало около миллиона просмотров. По ее мнению, оно позволило улыбнуться многим людям в тяжелые для американцев дни. Речь идет о событиях, произошедших 4 августа.
Напомним: в городе Эль-Пасо на западе Техаса в результате стрельбы погибли 19 человек и не менее 40 были ранены. Другой неизвестный открыл стрельбу на детской площадке в парке города Чикаго. Пострадали семь человек. Позже такое же количество американцев стали жертвами стрельбы в Дейтоне, расположенном на территории штата Огайо.
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