Мусульмане отпразднуют Курбан-байрам в Москве

Один из основных мусульманских праздников Курбан-байрам будет отмечаться в Москве. Религиозные мероприятия начнутся 11 августа. По традиции Курбан-байрам отмечается три дня.

Известно, что основой для праздника стало древнее предание о том, как по велению Аллаха пророк Ибрахим должен был принести в жертву своего сына Исмаила. Однако убийства ребенка не случилось, и мальчика заменили на животное. С тех пор, согласно религиозной традиции, мусульмане в этот праздник совершают заклание того или иного зверя.

Стоит отметить, что на территории Москвы жертвоприношения запрещены. Исключение было обговорено властями столицы и мусульманской общиной. Альтернативные возможности для этого будут созданы в области.

Как передает Информационный центр правительства Москвы, власти оказывают мусульманским религиозным организациям необходимое содействие в проведении праздничных мероприятий. Оно предусматривает меры по обеспечению безопасности, медицинскому сопровождению и не только.

Основной ритуал во время Курбан-байрама — намаз. Это коллективная молитва, которая в 2019 году будет совершаться ранним утром 11 августа.

С целью совершения намаза мусульмане смогут прийти в любую из мечетей столицы. Кроме того, молитвы будут проводиться на специально выделенных альтернативных местах. Указанная мера принимается с учетом того, что мечети не могут вместить всех желающих прийти на праздник.

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