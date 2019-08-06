Генпрокурор Украины опроверг сведения об уголовном преследовании Петра Порошенко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире радиостанции «Новое время» заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко проходит в качестве свидетеля по 11 уголовным делам. Однако ни по одному из них он не является обвиняемым.
Луценко подчеркнул, что подозрение в установленном порядке Порошенко вручено не было. Слова Генпрокурора приводит РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований Украины ведет 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.
По обнародованным сведениям, бывшего президента страны обвиняют в следующих преступлениях: в незаконном захвате телеканала «Прямой», узурпации судебной власти, легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов и государственной измене из-за инцидента в Керченском проливе.
Также, по словам юриста Андрея Портнова, в отношении Порошенко возбудили уголовное дело по подозрению политика в подделке документов и их использовании для незаконного перемещения ряда лиц через границу Украины.
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