Петра Порошенко обвинили в использовании поддельных документов
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. Политика обвиняют в том, что в 2018 году он выезжал на Мальдивы по поддельным документам.
Об этом сообщил юрист и экс-замглавы администрации президента времен Януковича Андрей Портнов. По его словам, политик осуществил подделку документов и использовал их с целью незаконного перемещения лиц через границу Украины.
Портнов заявил, что 5 августа ГБР признало изложенные факты достаточными, чтобы завести уголовное дело сразу по трем статьям УК в отношении Порошенко. Слова юриста передает РИА Новости.
Ранее инстанция обвинила бывшего президента Украины в хищениях в армии. В общей сложности на данный момент против Порошенко и ряда других высокопоставленных лиц расследуется 11 уголовных дел.
Напомним, что экс-главу Украины также обвиняют в следующих преступлениях: в незаконном захвате телеканала «Прямой»; узурпации судебной власти; легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов и государственной измене из-за инцидента в Керченском проливе. Кроме того, по двум уголовным делам Порошенко проходит в качестве свидетеля.
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