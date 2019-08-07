«Научный «Оскар» получили авторы теории супергравитации
Премию Breakthrough Prize по фундаментальной физике присудили авторам теории супегравитации.
Ученые объединили гравитационное взаимодействие с квантовой теорией поля. За свою работу специалисты из США Петер ван Ньивенхейзен, Дэниэл Фридман и сотрудник ЦЕРН Серджио Феррара получили 3 миллиона долларов, сообщает портал N+1.
Теорию супергравитации ученые впервые предложили в 1960-х годах, однако тогда она не включала в себя гравитационное взаимодействие, которое было описано общей теорией относительности Эйнштейна. Современные физики расширили теорию суперсимметрии, которая гласит, что у каждой частицы есть свой антипод. Тем самым они дали объяснение загадкам, которые связаны с массами элементарных частиц.
Breakthrough Prize, или «научный «Оскар», была учреждена российским меценатом Юрием Мильнером в 2012 году. Она присуждается ежегодно. Лауреатами премии были физик Стивен Хокинг, физики ЦЕРН, открывшие бозон Хиггса и другие.
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