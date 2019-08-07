Определены самые популярные социальные услуги среди москвичей
Более 83 тысяч раз за последние три месяца жители столицы обращались за социальными услугами в офисы «Мои документы». .
Самой востребованной оказалась услуга, связанная с изменением сведений для получения мер социальной поддержки. По этому вопросу поступило более 29,5 тысячи сообщений. Также жители столицы свыше 10,7 тысячи раз обращались за подтверждением статуса малоимущей семьи с детьми. Этот сервис занял вторую позицию.
На третьем месте оказалась услуга предоставления льготным категориям граждан бесплатных санаторно-курортных путевок. Более 7,6 тысячи горожан обратились за предоставлением бесплатной санаторно-курортной путевки в соответствии с нормативными правовыми актами столицы.
Замкнула пятерку лидеров услуга, связанная с присвоением звания «Ветеран труда». За ней обращались более 4,5 тысячи раз.
В 130 столичных офисах «Мои документы» оказывают 73 соцуслуги. Центры работают без выходных с 08:00 до 20:00, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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