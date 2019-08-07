Ученые рассказали новые подробности о жизни древних майя

Американские ученые из Университета Беркли и Университета Тулейн рассказали новые подробности о том, как жили люди цивилизации Мезоамерики.

Они выяснили, что древние майя были более воинственными и непримиримыми, чем предполагалось ранее. Во время сражений они сжигали целые города, и их не останавливало большое количество невинных жертв.

К такому выводу исследователи пришли в связи с обнаруженным толстым слоем древесного угля, появившимся в 697 году нашей эры, который не характерен по своим свойствам для естественных пожаров. Ученые считают, что этот слой образовался после атаки на город майя Вицну, когда применялась тактика выжженной земли, которая принесла огромное количество жертв.

Археологи считают, что на пике расцвета культуры майя 1500 лет назад военные действия были исключением из правила и велись только между враждующими династиями. После того, как ресурсы стали иссякать, а масштаб засухи достиг критичной точки, войны участились, а культурные сообщества в майянских низменностях около 1000 года нашей эры распались.

Исследователи сделали заключение, что коренные американцы вели войны в течение всего 650-летнего периода, в результате которых пострадало неимоверное количество мирных жителей, пишет Phys.org.

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