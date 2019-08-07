Супруга Гафта рассказала о состоянии своего мужа
Российская актриса Ольга Остроумова рассказала корреспонденту «ВМ» о состоянии своего мужа — народного артиста РСФСР Валентина Гафта.
— Врачи его лечат замечательные. Очень внимательные сиделки, он под постоянным присмотром. Я прихожу к нему каждый день. Для жизни, слава Богу, опасности уже нет, — сообщила Остроумова.
Актриса заявила, что пока врачи осторожны с прогнозами и не называют конкретной даты выписки Гафта из больницы. Она поблагодарила представителя редакции и читателей «ВМ» за беспокойство и пожелания скорейшего выздоровления ее супругу.
Ранее СМИ сообщили, что около недели назад Гафт был госпитализирован в одну из столичных больниц после перенесенного инсульта.
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