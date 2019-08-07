МОЭК заявила о невозможности включать отопление летом
Включить отопление в период летнего похолодания будет проблематично. Московская объединенная энергетическая компания напомнила, что с конца мая по август на тепловых сетях проводятся профилактические и ремонтные работы.
Помимо этого, сети готовят к отопительному сезону.
— Для этого все тепловые сети разбиваются на участки, которые поэтапно выводятся из эксплуатации, и на них проводятся гидравлические испытания и необходимые ремонты. Это значит, что теплотрассы могут быть раскопаны, трубы и запорная арматура в состоянии замены, — заявили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.
Отмечается, что ввод системы теплоснабжения в эксплуатацию в летние месяцы повышает риск неготовности ее к осенне-зимнему сезону, поскольку для проведения необходимых работ останется меньше времени.
В МОЭК отметили, что отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура, составляющая не более 8 градусов, держится в течение 5 дней. Такое распоряжение принято правительством Москвы. А в летнее время такое похолодание маловероятно.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха на улице опускается ниже климатической нормы.
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