Самодвижущаяся лестница. Как работает эскалатор в метро
«Лестница-чудесница бежит сама собой» — так писала об эскалаторе советская писательница Елизавета Тараховская. Механизмы, за счет которых ступени приходят в движение, всегда скрыты от глаз пассажиров.
— Эскалатор состоит из шкафов управления, приводной группы, которая находится в машинном зале, балюстрады, лестничного полотна, тяговой цепи и натяжной станции, а также металлоконструкций, поручней и направляющих лестничного полотна и блокировочного устройства. Последнее необходимо для безопасности пассажиров, — рассказали «Вечерке» в пресс-службе метрополитена.
Первые ступенчатые подъемники столичного метро работали со скоростью полметра в секунду. В разные годы скорость эскалатора менялась в соответствии с количеством пассажиров в метро, была и чуть быстрее, и чуть медленнее той, что принята сейчас.
Нормой считается скорость 0,75 м/с. Она соответствует скорости обычного прогулочного шага. Поэтому на эскалатор легко и заходить, и сходить с него. Наклон всех эскалаторов в Московском метрополитене равен 30 градусам. Самый длинный из них находится на станции «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии. Его длина почти 130 метров. Высота подъема — 63,4 метра. А самый короткий подъемник — на станции «Саларьево» Сокольнической линии. Высота подъема эскалаторов в южном вестибюле станции — чуть больше 3 метров.
Самый старый эскалатор в столичном метрополитене и в мире работал на станции «Бауманская» — с 1944 по 2015 год он честно служил пассажирам.
Затем вестибюль этой станции реконструировали. Три старых эскалатора заменили на четыре новых. Это было первое увеличение количества эскалаторов в истории Московского метрополитена. В дальнейшем аналогичные работы провели на станциях «Фрунзенская», «Проспект Мира» Кольцевой линии, «Спортивная».
КСТАТИ
Вскоре звание самого длинного эскалатора Московского метрополитена перейдет к механизму на станции «Шереметьевская»: длина наклонного хода эскалатора составляет 131 метр.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
У старых эскалаторов на «Бауманской» были деревянные перила. О таких пел еще Леонид Утесов в «Песне старого извозчика». Сейчас части эскалатора хранятся в Народном музее.
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