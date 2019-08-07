Лингвистический центр Российского университета транспорта объявляет набор на программу переводчиков
Лингвистический центр Российского университета транспорта объявляет набор слушателей по программе дополнительного профессионального образования «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» по очно-заочной форме сроком обучения два года. Записаться на программу можно со 2 до 20 сентября, начало занятий стартует 1 октября.
Программа рассчитана на студентов бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, сотрудников и преподавателей РУТ (МИИТ), а также студентов других вузов. Лингвистический центр обучает английскому, немецкому, китайскому языкам различные категории слушателей с уровнями подготовки от начального до продвинутого. Распределение слушателей по группам происходит на основе определения начального уровня владения иностранным языком, а не по их профилирующим специальностям. По окончании обучения выдается диплом с присвоением квалификации «Переводчик английского (немецкого, китайского) языка».
Основная образовательная программа подготовки слушателей формируется из дисциплин теоретических циклов «Практический курс иностранного языка», «Практический курс профессионального перевода», «Базовые профессиональные дисциплины в области иностранного языка», «Специальные дисциплины», «Дисциплины прикладного характера», дисциплин по выбору слушателей, а также факультативных.
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