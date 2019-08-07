Росгвардия оказала помощь жительнице Москвы, пострадавшей в ДТП
Военнослужащие воинской части столичного соединения по охране общественного порядка Центрального округа Росгвардии стали свидетелями аварии.
Подполковник Андрей Клюкин и прапорщик Бекев Байраев следовали в составе военной колонны.
— Женщина-водитель не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и попала под колеса грузовика. Росгвардейцы быстро сориентировались в нестандартной ситуации: сообщили о чрезвычайном происшествии в дежурную часть полиции, после чего помогли водителю покинуть искореженную машину, — заявили представители ведомства.
Уточняется, что спасенной женщине была оказана доврачебная помощь.
Кроме того, военные вытащили из машины аккумуляторную батарею, не допустив возгорания.
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