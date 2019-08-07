МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве
Сильный дождь и гроза ожидаются в Москве вечером 7 августа. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.
Ухудшение погоды продлится с 19:00 7 августа до 03:00 8 августа. Отмечается, что порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду.
Жителям столицы рекомендуют быть осторожными, не укрываться от непогоды под деревьями и рекламными щитами. Водителей призывают парковать автомобили в гараже или на открытых площадках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, в столице в ночь на пятницу, 9 августа, пройдут грозы, ветер и ливневые дожди. Также в четверг и в первой половине пятницы ожидается очень низкое атмосферное давление.
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