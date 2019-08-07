Спор между автовладельцами и пешеходами на Амурской улице решат на общем собрании

Дом № 76 находится недалеко от станции метро «Щелковская». Рядом — автовокзал, гостиница. Очевидно, что проезд во двор ограничили от посторонних. Однако проехать туда теперь не могут и гости.

Пенсионерка Зоя Меркулова живет в первом подъезде. Она инвалид, передвигается только на костылях. На прием к врачу женщина всегда отправляется на такси. Но после установки шлагбаума таксист не может подъехать к ее крыльцу — диспетчер не дает добро машине с «шашечками».

— В начале этого лета жильцы нашего дома на общем собрании собственников решили установить шлагбаум, — рассказывает Зоя Ивановна. — Тогда же они составили ряд правил, которые касаются в том числе и нас, «безлошадных». Согласно документу, мы должны платить за обслуживание шлагбаума по две тысячи рублей в год. В этом случае нам дадут номер телефона, по которому можно просить поднять шлагбаум не выходя из квартиры. А если мы отказываемся платить, то предупреждать о приезде такси или гостей нужно аж за три дня: только так их пропустят! Но ведь бывают непредвиденные ситуации, когда родственники приезжают без предупреждения или медицинская помощь может понадобиться срочно. Как быть тогда?

Многие соседи разделяют позицию Зои Ивановны. Так, Елена Сидорова давно отказалась от личного транспорта. К ней часто заезжают на машинах друзья.

— Как бывший автомобилист я, конечно, понимаю тех жителей, которые захотели установить здесь шлагбаум: каждому хочется приехать домой и сразу же найти место для парковки. Но почему за их удобство должны платить соседи, у которых нет автомобилей? Разве это законно: ущемлять нас в праве принимать гостей или курьерскую доставку в любое время, а не планировать эти дела за три дня? — возмущается она.

Мы созвонились со старшей по подъезду Ларисой Храпаченко, которая инициировала установку устройства.

— Пункт в договоре о том, что жильцы должны предупреждать о визите гостей за три дня, — это условность, — уточнила она. — Конечно, в экстренных ситуациях мы пойдем навстречу и пропустим машину. Для этого можно обратиться напрямую ко мне или к соседям, которые имеют доступ к шлагбауму. В крайнем случае — попросить консьержку, чтобы она предоставила номера телефонов автомобилистов. Поэтому не вижу поводов для беспокойства.

Она также добавила, что шлагбаум — вынужденная мера. По словам Ларисы Храпаченко, ранее весь двор был заставлен посторонними машинами, и местные жители не могли припарковаться. Кроме того, водители на большой скорости рассекали по двору.

В ГБУ «Жилищник района Гольяново» корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили, что решение по установке во дворе дома шлагбаума принимается на общем собрании собственников. Порядок пользования устройством, сумма взносов, правила предоставления въезда и прочие вопросы обговариваются между жильцами и фиксируются в договоре.

Все это при условии, что машинам специальных служб — скорой помощи, полиции, пожарным — должен быть обеспечен беспрепятственный проезд.

На следующий день жильцы дома сообщили корреспонденту «ВМ», что после нашего визита проблема доступа во двор «чужих» машин стала активно обсуждаться и среди автомобилистов. В ближайшее время будет проведено дополнительное собрание. На этой встрече обсудят алгоритм организации доступа на территорию машин такси, курьерской доставки и гостей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тимур Маршани, юрист:

— Преграждать доступ к дому незаконно. Это регулируется Гражданским кодексом РФ. Двор — территория общего пользования, и жители могут заезжать на нее беспрепятственно и в любое время. То же касается и их гостей, а также машин такси: законом разрешена временная стоянка и остановка транспорта во дворах. Поэтому жильцы, которые столкнулись с подобным нарушением, могут обратиться в суд. А вот вопрос о денежных взносах за обслуживание шлагбаума действительно решается самими собственниками. Они могут договориться, что за устройство платят только автомобилисты, или постановить, что оплата распространяется на все квартиры.

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