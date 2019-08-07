Премьера нового фильма Квентина Тарантино прошла в Москве

В столичном кинотеатре «Октябрь» 7 августа состоялась премьера нового фильма культового голливудского режиссера Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде».

Сам автор приехал на мероприятие в компании своих продюсеров. Тарантино встретили поклонники его творчества возле дверей кинотеатра. Он прошел в зал, попутно раздавая автографы.

Уже со сцены «Октября» автор легендарного «Криминального чтива» сообщил, что в прошлый раз он посещал Москву в 2004 году. Тогда его визит был связан с презентацией фильма «Убить Билла — 2». Сейчас же, по словам Тарантино, его принимают еще теплее, чем 15 лет назад.

— Я до этого слышал, что здесь любят мое творчество, но когда я приехал, я не поверил своим глазам, насколько это правда. Я простой американец, который ценит ваше уважение и вашу любовь, — передает ТАСС слова режиссера.

Отметим, что на премьере «Однажды... в Голливуде» побывали министр культуры РФ Владимир Мединский, режиссер Константин Богомолов, журналистка Ксения Собчак и не только.

Ранее глава Минкульта провел для Тарантино экскурсию по Кремлю и подарил сборник стихов Бориса Пастернака.

Новое творение американского режиссера выходит в российский прокат 8 августа.

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