Актриса Мила Йовович показала фото округлившегося животика

Голливудская актриса Мила Йовович поделилась с подписчиками радостной новостью: она снова беременна. Фото с округлившимся животиком она опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Звезда написала, что о своем интересном положении она узнала около 13 недель назад. При этом актриса отметила, что не была готова к тому, что снова станет мамой так скоро, потому что два года назад сделала аборт. Сейчас Мила Йовович активно выступает против поправок в американское законодательство, согласно которым прерывание беременности могут запретить после шестой недели вынашивания ребенка.

Она призналась, что «не хотела привязываться к этому потенциальному ребенку», так как из-за аборта и своего возраста (актрисе 43 года) не была уверена, что все будет хорошо.

— Это было явно не весело, и последние несколько месяцев моя семья и я жили как на иголках, ожидая, когда появятся разные результаты тестов, и проводя большую часть нашего времени в кабинетах врачей, — написала Мила Йовович.

Однако теперь актриса не боится рассказать на весь мир о скором пополнении в ее семье. Она даже раскрыла пол будущего малыша: у нее родится девочка.

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