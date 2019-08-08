Исследователи выяснили, почему молодежь увольняется с первой работы
Сотрудники института прикладных экономических исследований Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС выяснили, по какой причине на первом месте работы около 50 процентов молодежи трудятся не больше года.
Оказалось, что 27,9 процента молодых граждан трудятся на первой работе менее шести месяцев, 24,1 процента — от шести месяцев до года.
По словам сотрудников института, главная причина увольнений кроется в низкой заработной плате.
Помимо этого, в России люди начинают работать еще будучи студентами, что с началом учебного года чревато нехваткой времени и сил для дополнительных дел после занятий.
Еще одна причина скорого увольнения — трудоустройство по знакомству для накопления опыта. Спустя некоторое время у человека возникает желание сменить место работы, и его как молодого специалиста охотно зовут в современные фирмы и предприятия. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Читайте также: Специалистов в области информационных технологий начнут готовить в столичных школах