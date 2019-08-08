Врачи заявили, что в глубокой старости риск появления рака снижается
Исследователи из Американского онкологического общества рассказали, что после 85 лет вероятность появления рака резко снижается.
Ученые уточнили, что примерно до 45 лет как у женщин, так и у мужчин возможность развития рака является минимальной. После достижения этого возраста риск появления онкологии возрастает и удерживается вплоть до 75–80 лет. Тем не менее после 85 лет вероятность развития злокачественной опухоли резко падает.
По мнению специалистов, такую статистику можно объяснить тем, что склонные к онкологии люди могут умирать раньше и чаще, чем почти все долгожители.
Кроме того, исследователи выяснили, что у мужчин в возрасте 85 лет и старше среди всех видов онкологии со смертельным исходом самыми распространенными являются рак простаты и рак легких — на них приходится 40 процентов случаев. Женщины чаще умирают от рака легких и груди. Помимо этого, представители обоих полов в преклонном возрасте часто страдают из-за рака толстой кишки, что приводит к смертельному исходу. Об этом пишет CA.
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