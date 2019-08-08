Врачи попросили москвичей изолировать домашних животных до приезда скорой
Врачи посоветовали москвичам держать домашних животных в другой комнате, так как они могут помешать работе бригады скорой помощи. Об этом сообщил старший врач отдела контроля качества Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Тухан Батаев.
По его мнению, домашние животные могут проявить агрессию из-за присутствия врачей в доме. В таком случае специалисту самому потребуется помощь. Небольшие по размеру питомцы часто пытаются проникнуть внутрь медицинской сумки-укладки.
— Попытки животных, например кошек, подойти к укладке или проникнуть внутрь могут помешать проведению медицинского обследования, — цитирует Тухана Батаева агентство городских новостей «Москва».
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