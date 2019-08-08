Врач назвал пять самых полезных для здоровья каш

Российский врач Александр Мясников рассказал о том, какие каши являются самыми полезными, и объяснил, как правильно их готовить.

По словам медика, зерна являются важным источником витаминов, клетчатки и растительных белков, которые считаются более полезными, чем белки животного происхождения.

Тем не менее после процедур очистки и помола зерновые теряют немалую долю полезных веществ и элементов, превращаясь в бесполезный и даже вредный крахмал. По этой причине Мясников советует присмотреться к цельным и неочищенным крупам и зернам для приготовления каш.

Одна из самых полезных круп, по мнению врача, рисовая. Мясников уточнил, что по-настоящему полезной каша может стать, если она приготовлена из дикого и необмолоченного либо красного риса.

Помимо прочего, медик порекомендовал чаще употреблять перловую и пшенную каши, так как в них содержится много растительного белка.

Кроме того, Мясников рассказал о пользе овсянки, которую посоветовал есть для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Но самой полезной кашей, по мнению специалиста, является гречневая. Тем не менее она очень калорийная, поэтому в блюдо не рекомендуется добавлять большое количество сахара и масла. Об этом пишет Nation News со ссылкой на программу «О самом главном».

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