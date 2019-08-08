Врачи нашли способ предотвратить потерю зрения у пожилых людей

Медик Мариус Уеффинг из университетской клиники Тюбингена в Германии рассказал о том, что, благодаря масштабному исследованию, он с коллегами нашел способ предотвратить развитие возрастной макулярной дегенерации.

ВМД является распространенным заболеванием среди людей старше 40 лет. Оно приводит к ухудшению состояния клеток желтого пятна глаза, что приводит к постепенной потере зрения, и в пожилом возрасте человек может ослепнуть полностью.

Врачи выяснили, что неправильная активация определенного фермента запускает губительную для сетчатки череду реакций. В результате этого количество клеток в ней уменьшается.

Как показало исследование, этому процессу способствуют генетические факторы. Но отправной точкой заболевания также могут стать чрезмерное воздействие ультрафиолета, курение и вредная еда.

Среди 60 000 участников эксперимента те, кто питался правильно и вел здоровый образ жизни, были намного реже подвержены развитию этого неизлечимого заболевания.

По словам Уеффинга, чтобы сохранить хорошее зрение до глубокой старости, необходимо употреблять много свежих богатых витаминами овощей, а также рыбу, оливковое масло и жирные кислоты омега-3.

Помимо прочего, эксперт посоветовал вести активный образ жизни и не забывать быть физически активными, совершая от 5000 до 6000 шагов в день. Кроме того, хорошо на здоровье глаз влияет любая спортивная деятельность, соответствующая возрастной физиологии.

Врач предупредил, что, если ВМД уже настигла человека, процесс ее развития можно только задержать. Одним из первых симптомов заболевания является искажение привычного изображения. Если человек обнаружил такие изменения в своем зрении, необходимо незамедлительно обратиться к офтальмологу. Об этом пишет Scinexx.

Читайте также: Офтальмолог развеял миф о пользе гимнастики для глаз