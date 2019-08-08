Росстат зафиксировал повышение цен на хлеб в магазинах по итогам июля. За первые семь месяцев 2019 года стоимость продукции выросла на 7,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным ведомства, больше всего подорожал черный хлеб. Цена составляет 50 рублей за килограмм. Стоимость белого хлеба увеличилась на 9,6 процента и составляет до 75,87 рубля за килограмм, передает РБК.

Серый хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подорожали на 7,4 процента. Цена продукта оценивается в 49,96 рубля за килограмм.

Увеличение розничных цен на хлеб подтвердили РБК в Минсельхозе. По данным ведомства, увеличение стоимости «примерно соответствует показателю годовой инфляции».

Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорила с президентом Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрием Кацнельсоном, который объяснил причину роста цен:

— Цены на хлеб действительно растут, но рост этот абсолютно некритичный и естественный... Росстат берет среднюю цену не отдельно по регионам, а по всей России. Это как средняя температура в больнице. Это не корректно. В общем, хочу подытожить, сказав, что рост цен и правда есть, но он некритичен, причин для беспокойства нет. Дорожает все вокруг, но это естественно и неизбежно (далее...).

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