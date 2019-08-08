Муми-день проведут в «Музеоне» 9 августа
В летней читальне «Место книги» на территории парка искусств «Музеон» в пятницу, 9 августа, пройдут мероприятия в честь Международного дня книголюба. Гостей ждут мастер-классы, лекции и игры, посвященные муми-троллям — персонажам книг шведскоязычной писательницы Туве Янссон. Об этом проинформировали в пресс-службе парка.
Программа рассчитана на малышей и детей старше шести лет. В парке пройдет литературная игра «Сказки Муми-зонтика», которая завершится творческим мастер-классом по созданию миниатюрного зонта для Фрекен Снорк. После этого состоятся мастер-классы по рисованию «Звездные муми-тролли» и «Муми-волшебство».
В рамках занятия «Однажды в Муми-доле» каждый желающий сможет придумать собственную историю про муми-троллей, поработать над дикцией и развить творческие способности.
Участие в мероприятии бесплатное. Оно будет отменено в случае плохой погоды, передает «Москва 24».
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