Депздрав дал рекомендации москвичам в период скачков атмосферного давления
Колебания атмосферного давления могут отрицательно сказаться на самочувствии людей. Об этом сообщил главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
По его словам, из-за колебаний атмосферного давления у человека может возникнуть слабость. Андрей Тяжельников посоветовал избегать стрессов и физические нагрузки. Перепады атмосферного давления тяжело переносят люди с заболеваниями органов дыхания и сосудов.
Специалист посоветовал вести мониторинг артериального давления и спать не менее восьми часов.
— Чтобы сон был полноценным, можно выпить травяной чай и избегать перед сном всего, что может вызвать тревогу или стресс, — цитирует Андрея Тяжельникова агентство городских новостей «Москва».
Он добавил, что людям желательно меньше времени проводить за рулем и воздержаться от занятий, требующих концентрации внимания.
Ранее стало известно, что показатели атмосферного давления в столице 9 августа приблизятся к экстремально низким.
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