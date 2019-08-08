Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Водитель экскурсионного автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском, задержан в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
По данным следствия, 41-летний мужчина превысил допустимую скорость движения и не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген Туарег», у которого было преимущество. Следователь попросит суд заключить водителя под стражу. В данный момент проводится ряд следственных действий для установления всех обстоятельств инцидента, назначены судебная медицинская и автотехническая экспертизы.
Кроме того, в лечебно-профилактическом санатории «Эллада», которому принадлежал автобус, были изъяты необходимые для расследования документы, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.
Напомним: авария под Новороссийском произошла в среду, 7 августа. Автобус упал с обрыва, в нем находился 41 пассажир. Также в кювет сорвался легковой автомобиль, в котором были четыре человека. По последним данным, в ДТП пострадали 42 человека, 28 из них госпитализированы. Три человека погибли, все они находились в автомобиле.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
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