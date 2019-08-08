Новые пересадки организуют на станциях Большой кольцевой линии
Новые пересадки на радиальные линии метро и железные дороги будут на станциях Большой кольцевой линии столичного метрополитена. Всего таких пересадок будет порядка 32. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства.
Предполагается, что БКЛ изменит географию передвижения внутри города.
— БКЛ сформирует систему новых маршрутов для миллионов москвичей и гостей столицы. Главное назначение нового кольца — создание новых пересадочных узлов и связок транспортных систем в единый интегрированный контур, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он добавил, что для выполнения такой задачи необходимо создать максимальное количество пересадок между новыми и действующими остановками транспорта.
— БКЛ будет иметь 20 пересадок на другие станции метро и 12 пересадок с остановками радиусов железных дорог, МЦД и МЦК.
Большая кольцевая линия будет состоять из 31 станции, сообщили на официальном сайте агентства городских новостей «Москва».
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