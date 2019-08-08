Стало известно, где похоронят Аллу Вербер
Подруга покойной Аллы Вербер Ирена Лейбович-Смеловицкая сообщила, что похороны фешен-директора ЦУМа пройдут в канадском городе Торонто. Церемония прощания назначена на 12 августа.
Подруга Вербер в разговоре с журналистами призналась, что до сих пор не может осознать произошедшее.
— Случай с морепродуктами у меня в голове не укладывается. Сердце плачет и обливается слезами. Похороны в понедельник в Торонто. Как это пережить? — приводит слова Лейбович-Смеловицкой сайт телеканала «Звезда».
Напомним, что Алла Вербер скончалась 6 августа. Женщина почувствовала себя плохо после ужина с блюдами из морепродуктов. Анафилактический шок спровоцировал отказ всех органов и обширный инфаркт.
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