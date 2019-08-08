Детский психолог назвала 5 главных ошибок в воспитании ребенка

Французские диетологи объяснили, почему нельзя заставлять детей доедать пищу «до последней крошки». Специалисты считают, что это может привести к тому, что дети станут игнорировать свой голод и начнут негативно относиться к полезным продуктам вроде овощей.

Как утверждают специалисты, ошибки родителей в воспитании детей этим не ограничиваются. «Вечерняя Москва» поговорила с практикующим детским психологом, педагогом с 20-летним стажем Татьяной Егоровой, которая назвала 5 главных заблуждений мам и пап в вопросах воспитания:

«Делай что хочешь, мне все равно»

— Чаще всего родители мотивируют подобную позицию тем, что ребенку надо давать больше самостоятельности и готовиться ко взрослой жизни. Мол, со мной в детстве не нянчились, не сюсюкались, ничего, вырос же, пусть и он сам учится решать свои проблемы. Такой подход дети воспринимают как безразличие и чаще всего начинают реагировать плохими поступками: а последует ли за этим критика или на самом деле им все равно? Начинается замкнутый круг, в котором родитель что-то доказывает, а ребенок проверяет, так это или не так.

Психологи советуют вместо показного безразличия наладить с ребенком контакт, даже если его поведение маму или папу не устраивает. Можно, как вариант, сказать: «Знаешь, в этом вопросе я совершенно с тобой не согласен, но я тебя люблю и хочу помочь, поэтому в любой момент ты можешь спросить у меня совета».

Слишком много строгости

— Как правило, слишком строгие родители мотивируют ребенка словами вроде «Я — мама, если я сказала, значит, ты должен меня беспрекословно слушаться». И не важно, сколько лет ребенку лет, ходит он в садик или заканчивает школу.

Чем опасна эта ошибка? Ребенок должен понимать, что он делает и зачем. Когда родители просто требуют выполнения поставленной задачи, при этом ничего не объясняя, — это дрессировка. Когда взрослые рядом, это может быть просто пай-девочка или мальчик. Но как только родители скрываются за дверью квартиры, все запреты напрочь забываются, и чтобы «замести следы», включаются ложь и изворотливость. Выход — убеждение лучше строгости. Можно начинать разговор, как вариант, так: «Сделай сейчас, пожалуйста, так, как я говорю, а вечером мы обсудим, почему и зачем ты это сделал».

Гиперопека

— В жизни выглядит это так: ребенок пытается все делать по-своему, но получает столько замечаний и нравоучений, что у него опускаются руки. Это тот случай, когда любовь становится абсурдной и настолько душной, что мама пытается контролировать каждый шаг малыша. Такие дети очень часто не умеют делать то, что их сверстники, потому что за них все делают родители. Помните, как Маргарита Павловна в фильме «Покровские ворота» опекала бывшего мужа Хоботова? Вот именно так зачастую происходит и в жизни, только не с мужьями, а с детьми. Чтобы избежать этой ошибки, обязательно нужно оставлять место для личного пространства ребенка и давать ему больше самостоятельности, считаться с его мнением. Например, покупая игрушку в магазине, спросите, что нравится вашему малышу. Пусть он выберет неказистую и совершенно не функциональную машинку по мнению папы, но это его выбор и верный шаг к самостоятельному решению.

Двойные стандарты

— В этой ситуации мнение родителей, что можно или нельзя, часто зависит от настроения. Вот неприятности на работе у мамы, с начальником поругалась, настроение плохое, и «пар» спускается на ребенке: нельзя смотреть телевизор, играть в планшет или переписываться в группе с друзьями — вредно для здоровья в гаджетах сидеть! Потом мама подойдет, погладит, обнимет и все разрешит. Это неправильно. Родитель должен показывать, что радуют хорошие поступки, а плохие поступки огорчают. У ребенка в сознании происходит непоколебимость жизненных ценностей. А когда сегодня запрещают, а завтра разрешают, ребенок понимает, что его поступки не имеют разницы, и главное — какое у родителя настроение. Отсюда двойная мораль. Надо так: уж если запретили на неделю телевизор, значит, даже в благодушном настроении решение отменять нельзя. Если на волне позитива пообещали что-то купить сыну или дочке — надо выполнить. Иначе ребенок ваши запреты или обещания не будет воспринимать всерьез и пропустит мимо ушей все, что вы ему говорите.

Большие нагрузки

— Есть такие супермамы, которые воспитывают ребенка от кружка до кружка. Помните: «Драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота». Сейчас очень распространено мнение, что главное — это дать ребенку всестороннее образование. Причем ребенок и не хочет ходить в музыкальную школу или на гимнастику, но для упорных родителей это не важно. Они оправдывают себя тем, что пройдет время, любимое дитя оценит вложение родителей в развитие его личности. К сожалению, дети не всегда оценивают подобные старания. Блестящее будущее, которое рисуют родители в своем воображении, — это зачастую их личные амбиции, но не желания ребенка. Пока дитя подрастает, его можно водить за ручку и усаживать за фортепьяно. Но с возрастом дети начинают выражать протест, причем теми способами, которые им доступны. Например, увлекаются альтернативной музыкой и с удовольствием фортепьяно меняют на гитару. Со стороны родителей возникают непонимание и отчуждение. Поэтому прежде чем что-то решить за ребенка, надо понять, что ему нравится, к чему он расположен больше. Это одна сторона проблемы. Другая сторона — это перегруженность детства, когда ребенку буквально не дают отдохнуть. Плюсы, безусловно, в этом тоже есть — это организованность, нет места лени, надо все рассчитать до минуты, у ребенка расширяется кругозор, улучшается память, легче поступать в вуз. Минусы — отсутствие друзей, с одноклассниками не о чем говорить, потому что фильмы и игры проходят мимо. Возникают, как это ни странно, неуверенность в себе и депрессия.

Однажды психологи в детском саду провели такой эксперимент. Одна воспитательница решила лечь костьми и как следует подготовить выпускную группу к школе. Для этого все время дети целый год только и делали, что писали, считали и читали. В конце года психологический тест на желание идти в школу выявил, что из этой группы только двое детей желают учиться. Остальные предпочли беззаботную жизнь с играми, прогулками и простым детским весельем. В других группах, где дети полноценно догуливали свое дошкольное детство без огромных усилий на подготовку к учебе, единодушно выразили желание перешагнуть в следующий, более взрослый, этап жизни и получать знания.

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