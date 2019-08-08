Частный детектив рассказала о курьезных случаях при слежке за неверными супругами

Частный детектив из австралийского Сиднея Наталия рассказала журналистам о курьезных случаях во время слежки за супругами, которых «вторая половина» подозревает в измене.

Девушка отметила, что неверные мужья и жены — это ее специализация. Обычно Наталию нанимают, чтобы она проследила за супругом до места встречи с любовницей, сделала необходимое количество фотографий и предъявила их заказчику в качестве доказательства.

Однажды ей пришлось наблюдать за престарелым мужчиной. Чтобы сделать фото, Наталия забралась на забор.

Детектив признается, что сама тоже допускает ошибки. В ее практике было несколько случаев, когда слежка не оставалась незамеченной, а «мишень» успевала скрыться.

Имели место и противоположные ситуации.

— Однажды я следила за женатым мужчиной, у которого был роман на стороне, сняла массу фотографий и видео, на которых он был с любовницей, но его жена мне все равно не поверила. В таких случаях ничего не поделаешь, — цитирует детектива Daily Mail.

Наталия также дала совет по поводу того, как вычислить изменяющего супруга. По ее словам, поводом для беспокойства могут стать изменения в поведении — вплоть до участившихся телефонных разговоров.

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