Юристы Наргиз готовы подать в суд на продюсерский центр Максима Фадеева

Конфликт между певицей Наргиз и продюсерским центром Максима Фадеева MALFA продолжается. Напомним, в своем личном блоге певица Наргиз 8 августа сообщила поклонникам, что продюсерский центр Максима Фадеева MALFA разрывает с ней контракт, а также запрещает исполнять песни Фадеева. Соответствующее письмо пришло несколько недель назад. И вот 7 августа организаторы концертного тура, в который собиралась отправиться певица, сообщили ей, что выступления отменяются.

Юрист певицы Бахром Исмаилов рассказал в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» о том, что собирается делать сторона певицы.

— У нас был запланирован большой тур Наргиз с августа и практически до февраля по российским и зарубежным городам. За две недели до начала тура мы получили уведомление от господина Фадеева о том, что он намеревается расторгнуть продюсерский контракт и запрещает певице исполнять музыкальные произведения. С 16 июля мы пытаемся выяснить, в чем причина расторжения и какова судьба тура. За это время удалось лишь раз увидеться с представителями Фадеева буквально за день до отъезда. Нас уверяли, что все будет хорошо, конфликт исчерпан. Но за день до вылета в Воронеж организаторы получили уведомление от MALFA о том, что Наргиз выступать не может, с просьбой заменить ее на других артистов, с которыми работает продюсерский центр (группа «Серебро» и другие). Организаторы сообщили об этом Наргиз, которая была в полном неведении. Мы пытались связаться с Фадеевым, но он на связь не выходит. Сегодня мы приглашали его на встречу в 15:00, чтобы обсудить ситуацию, но он не приехал. Мы поняли, что продюсер просто решил ограничить творчество Наргиз Закировой и воспользовался этим правом.

— В чем все-таки суть конфликта?

— Этот вопрос сейчас интересует всех. Конечно же, бывают споры между продюсером и артистом, это рабочие моменты любой творческой деятельности. Почему господин Фадеев решил разорвать отношения и запретить ей исполнять хиты — это большой вопрос. Самое главное, почему так поступили с поклонниками, которые ждали тур Наргиз. Проданы билеты, во всех городах висят афиши. Мы до сих пор ждем, когда Фадеев объяснит нам свою позицию. Если он хочет расторгнуть контракт, мы не будем противиться, и Наргиз обретет творческую свободу. Если он хочет ограничить эту свободу, мы готовы обратиться в суд.

— Максим Фадеев в социальных сетях написал, что отмена концертов случилась из-за того, что Наргиз не выходила на связь.

— Мы слышали уже несколько версий Фадеева. Одна та, о которой вы сказали. Организаторам же говорили, что приезд не может быть организован по техническим причинам. Мы отправляли письма и сообщения, но ответа нет.

— Сколько зрителей не увидят концертов Наргиз?

— В августе у нас были запланированы концерты в Ростове-на-Дону, Воронеже, в Латвии. Думаю, речь идет о десятках тысяч человек.

— Наргиз выполняла все условия контракта?

— За последние три–четыре года она провела больше тысячи концертов. Она — один из самых трудолюбивых представителей шоу-бизнеса, которая всегда была одним из ведущих музыкантов лейбла MALFA.

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