Стало известно, сколько зарабатывают российские космонавты
В Интернете обнародована информация о том, что месячный оклад российского космонавта составляет 63,8 тысячи рублей. Сведения были взяты из документа «Положения о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации».
Также отмечается, что космонавт-инструктор в месяц получает 88,4 тысячи рублей, а кандидат на должность — 60,9 тысячи.
Информацию передает издание «Известия».
Исходя из обнародованных сведений, космонавты могут рассчитывать на надбавки и премии. К зарплате прибавляются 25 процентов оклада за добросовестное исполнение профессиональных обязанностей. А по итогам года специалист может получить 13-ю зарплату.
К обычному окладу прибавляются более шести тысяч рублей в случае, если космонавт совершил хотя бы один полет.
Читайте также: Российские ученые придумали «космическую бензоколонку»