Память погибших в Южной Осетии почтили в столице

Накануне вечером возле южноосетинского посольства был организован мемориал погибшим во время «восьмидневной войны». Москвичи несли, зажигали свечи. По сложившейся традиции в знак траура над посольством был приспущен государственный флаг республики.

— Несмотря на прошедшие годы, скорбь по погибшим во время тех событий не утихает. Наше горе безмерно, и время не способно притупить боль, живущую в наших сердцах. В эти дни республика отдает дань уважения памяти мирным жителям Южной Осетии, осетинским и российским военнослужащим, которые пали жертвами преступлений грузинской военной авантюры, — выступили с сообщением представители посольства Южной Осетии в Москве.

На следующий день были отслужены две панихиды по погибшим во время военного конфликта. Первая началась в 11 часов в Нижнем храме храма Христа Спасителя. Вторая прошла в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках на улице Солянка.

Южноосетинские дипломаты также направили в адрес аккредитованных в России дипмиссий и в секцию интересов Грузии посольства Швейцарии в Москве письма, в которых в очередной раз призвали общественность обратить внимание на трагические события 2008 года.

— Только с помощью решительных действий России, принятых в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, агрессора удалось остановить. Для народа республики данные действия и решения стали судьбоносными. Ведь именно во время августовских сражениях на улицах Цхинвала решалось, будет или нет существовать в дальнейшем Южная Осетия и осетинский народ, — говорится в тексте письма посольства Южной Осетии в Москве.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года войска Грузии начали артиллерийский обстрел южноосетинской столицы — Цхинвала. В ходе боевых действий, продолжавшихся восемь дней, погибли граждане республики и российские миротворцы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Знаур Гассиев, чрезвычайный и полномочный посол республики Южная Осетия в Москве:

— Каждый год в этот день мы вспоминаем героизм российских солдат, осетинских ополченцев и миротворцев, которые погибли в результате подлого и вероломного нападения. Сегодня гарантом мира в Южной Осетии является Российская Федерация, своими решительными действиями принудившая в августе 2008 года оккупанта к миру. Мы показываем, какое варварское преступление было совершенно 11 лет назад.

Читайте также: Шойгу открыл АрМИ-2019, назвав их заметным мировым событием