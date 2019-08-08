Молодые ученые из столицы создали датчик, позволяющий выявить болезни сердца

Команда ученых Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» представила новый магнитный датчик, способный улавливать сигналы сердца человека. «ВМ» узнала, каков потенциал изобретения.

Магнитный датчик, созданный молодыми учеными, работает по принципу камертона — фиксирующего идеальный звук прибора, с помощью которого профессиональные музыканты настраивают инструменты. Прибор улавливает настолько слабые магнитные поля, что ему под силу распознать даже токи, протекающие в нервной системе и сердце человека. Распознавание этих сигналов — прямой путь к ранней диагностике таких серьезных заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера.

— Принцип работы можно описать следующим образом: при нахождении данного сенсора в слабо изменяющемся внешнем магнитном поле происходит изгиб каждого из зубьев плоского камертона, напоминающего по форме двузубую вилку, в противоположных направлениях, — рассказывает один из разработчиков устройства, аспирант кафедры материаловедения полупроводников и диэлектриков МИСиС Андрей Турутин. — Изгиб приводит к появлению разности потенциалов на электрических контактах структуры, а возникающие заряды складываются.

По сути, датчик, который ученые уже успели запатентовать, значительно упростит процесс магнитной диагностики. В его конструкции используются материалы, которые преобразовывают слабое колебание внешнего магнитного поля в электрический сигнал. Кстати, сочетание этих материалов было специально разработано исследователями НИТУ «МИСиС» в сотрудничестве с Университетом Авейру, Португалия.

Следует упомянуть, что сейчас для магнитной диагностики используются в основном так называемые СКВИДы — сверхпроводящие квантовые интерферометры, работа с которыми осложнена массой недостатков конструкции. Например, из-за сложности механизма их нужно постоянно охлаждать, иначе стабильности не добиться. Созданный столичными учеными датчик может функционировать при комнатной температуре. К тому же он очень компактен — всего три сантиметра в длину. Еще один несомненный плюс — дешевизна устройства.

К слову, это далеко не последнее изобретение, сделанное москвичами. И все они служат для решения максимально актуальных проблем. На днях ученые из МИСиС объявили о том, что им удалось найти способ снизить количество пожаров в горнопромышленных районах.

— Мы обратили внимание, что отвалы в геодинамически активных зонах горят чаще, чем за их пределами. Возникла гипотеза о связи горящих углепородных отвалов и таких зон, — сообщил один из авторов исследования, профессор вуза Андриан Батугин. — Результаты нашего исследования помогут снизить негативное воздействие от вмешательства промышленности в экосистему.

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