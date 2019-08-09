Наргиз и Макс: одной сказкой стало меньше...

Новый скандал в шоу-бизнесе и шумный: «развод» продюсера Максима Фадеева и Наргиз Закировой.

Для Фадеева этот скандал не первый в нынешнем году: было все — и разговоры о любовной связи продюсера с одной из певиц, и обвинения в плагиате. И вот — удар откуда не ждали. Или ждали?

Пять лет, считай, было отношениям Фадеева и Наргиз: она пришла к талантливому продюсеру сразу после своего участия в «Голосе». Ее появление там было событием: сработало все — от сильного голоса и необычного имиджа до какой-то дикой, невероятной харизмы, которая «выстрелила» даже с телеэкрана. А потом началась сказка: талантливый продюсер и рокерша, покрытая тату, нашли друг друга.

Песни, которые пели Наргиз, а то и с Максом вместе, то ли специально, то ли по случайности имели даже названия символические. «Мы вдвоем», например. Одно время даже утка появилась, хоть и хроменькая, но громко крякающая: Наргиз с Фадеевым поженятся — это ж любовь! Короче, вполне солнечная и красивая была картинка.

А потом все кончилось. Но в связи с тем, что Фадеева в последнее время преследовали скандальные ситуации, как-то автоматически вина за разрыв с эпатажной исполнительницей пала на его могучие плечи. Сами посудите: если верить постам Наргиз, «ничто не предвещало бури», однако вот она, суровая реальность — ей объявили о расторжении контракта, сопроводив это запрещением исполнения всего, что было Фадеевым написано (порядка 20 песен). А, главное, отменяются концерты.

Ну, прямо плохой Фадеев, очень плохой. Правда, этот резкий демарш, если подумать, напоминает жест смертельно уставшего человека, который в какой-то момент просто громко ругается на Луну и хлопает дверью.

Но от чего же он мог устать? Если доверять слухам, что бродят в звездной тусовке, устал Максим от звездности своей подопечной. Трудно с ней. Милая, трогательная Наргиз на самом деле, говорят, «в быту не мила». Могла на связь не выйти с продюсером, могла «злоупотребить», когда не надо. Требования по райдеру зашкаливающие. Например, надо курить. Везде, где хочется. А что закон для всех един — наплевать. Так было с Наргиз. Ну и что? Продюсеры платили штрафы, она продолжала дымить...

Наргиз и Максим Фадеев Фото: www.instagram.com/nargizzakirova_official/

Своя правда в конфликте, безусловно, есть и у Наргиз. Концерты отменили, я так хотела к вам, дорогие зрители, а тут вот... Кто прав, кто виноват — не разберешь: клубок взаимных противоречий и претензий уже накручен и только растет в размере. И вместо объяснений происходящего Фадеев делает намек прозрачней некуда, пишет в «Инстаграм» о том, что самый быстрый способ привести себя в порядок — это снять с ушей лапшу, с души — камень, с шеи — обнаглевших людей. Как хотите, так и понимайте. Ну, ясно же, как?

Да, одной сказкой меньше... И скандал просто так не рассосется, уже понятно. Хотя на самом деле его главная причина — отрыв от реальности наших окончательно звезданувшихся... Они легко оперируют какими-то сумасшедшими денежными суммами, живут в поднебесье и так упились в своем заоблачном мире нектаром и объелись амброзии, что начисто забывают, ради кого работают. И публика эта — мы, плебс, из простых — не ставится ими ни в грош. Неинтересны мы им со своими планами и надеждами послушать голос того или иного певца вживую, неинтересно им, как будут возвращаться деньги за концерты тем, кто, возможно, заплатил за них последнее, чьи-то планы, надежды на «соединение с прекрасным».

Мне ужасно, ужасно жаль людей, которые мечтали об этом празднике для себя, чтобы посмотреть на сцене на обожаемую исполнительницу, которая, говорят, не гнушалась выйти к поклонникам изрядно подшофе...

Мир иллюзий приоткрыл внутрь самого себя шторку. «Мы вместе», ха. Как все быстро и... неискренне. Понимаю, что «мухи отдельно», но мы таковы, каковы есть, и ныне меня никто не убедит в том, что «дорогие зрители и слушатели» хоть на грош ценны для таких исполнителей и продюсеров. Не бывает так. Поскольку было бы иначе, тур бы состоялся, а о завершении отношений между бывшими коллегами было бы объявлено загодя. Противно.

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